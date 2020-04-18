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Бойовики обстріляли українські позиції з БМП: двох військових поранено

Новини » Надзвичайні події     18.04.2020 - 22:21
Бойовики обстріляли українські позиції з БМП: двох військових поранено
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Поранених військовослужбовців евакуювали до медичного закладу

Ввечері, 18 квітня, збройні формування Російської Федерації з озброєння бойової машини піхоти обстріляли українські позиції на луганському напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, внаслідок ворожого обстрілу двоє українських військових отримали осколкові поранення. Поранені були евакуйовані до військово-медичного закладу, де їм надали належну допомогу. Наразі стан військовослужбовців задовільний.

"Цілеспрямоване порушення загарбниками режиму припинення вогню напередодні великого християнського свята ще раз підтверджує аморальну та бездуховну сутність російських окупантів", - наголосили у штабі.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил зі штатного озброєння відкрили прицільний вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюють.

Бойовики обстріляли українські позиції з БМП: двох військових поранено

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики з початку 18 квітня тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Обстріли було зафіксовано поблизу Луганського, Травневого та Кримського. Внаслідок обстрілу постраждав один український військовий.

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