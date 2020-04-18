Бойовики на Донбасі тричі обстріляли українських військовий, одного поранили

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Окупанти застосовували заборонене озброєння

Проросійські бойовики з початку 18 квітня тричі обстрілювали позиції українських військовослужбовців на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні під обстріл російських незаконних збройних формувань потрапляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Луганське, Травневе та Кримське.

Окупаційні сили застосовували проти українських військових заборонені мінськими угодами міномети 120-го та 82-го калібрів, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу був поранений один український військовослужбовець.

"Наші захисники проявили сьогодні мужність та рішуче відповіли на усі обстріли з боку противника, переконливо змусивши ворога повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Втрати противника уточнюються", - розповіли у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 квітня проросійські бойовики п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів військовослужбовці Об'єднаних сил не постраждали.