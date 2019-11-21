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На Донбасі поранені семеро українських військових

Новини » Надзвичайні події     21.11.2019 - 07:33
На Донбасі поранені семеро українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За добу зафіксовано сім обстрілів, бойовики не дозволяли рятувати поранених

На Донбасі 20 листопада внаслідок обстрілів з боку бойовиків поранення отримали семеро українських військових зі складу операції Об'єднаних сил. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що українська сторона двічі запитувала режим "тиші" для того, аби допомогти пораненим. Однак бойовики продовжували обстріли, яких за минулу добу зафіксовано 7.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - зазначили в ООС.

Обстріли велися в районі Березового, Пищевика, Талаківки, Мар'їнки, Південного, Гладосового, Новотошківського.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що питання подальшого розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі не обговорюватиметься до зустрічі у нормандському форматі в Парижі (9 грудня).

На Донбасі в результаті обстрілу поранено шість українських військових Бойовики імітують обстріли в районі розведення на Донбасі, - штаб ООС
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