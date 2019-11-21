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Бойовики проводять артилерійські навчання в районі розведення на Донбасі, - ГУР

Новини » Надзвичайні події     21.11.2019 - 13:22
Бойовики проводять артилерійські навчання в районі розведення на Донбасі, - ГУР
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Окупаційні сили проводять тренування для підвищення боєздатності бойовиків

Російсько-окупаційні сили збільшили інтенсивність артилерійських навчань в районі розведення сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними Головного управління розвідки (ГУР), командування Збройних сил Російської Федерації посилило інтенсивність заходів для запобігання зниження боєздатності незаконних збройних формувань. Окупанти проводять артилерійські навчання поблизу ділянок, де відбулося розведення сил.

"Зокрема, зросла інтенсивність тренувань з управління вогнем артилерійських розрахунків підрозділів, розташованих поблизу ділянок розведення сторін", - заявивили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у штабі Об'єднаних сил спростували дані спостерігачів ОБСЄ про порушення в районі Петрівського та Богданівки, де відбулося розведення сил. У штабі спростували інформацію про вибухи в межах ділянки розведення та запропонували повернутися до фіксації порушень технічними засобами.

Крім того, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що на Донбасі нібито "ніколи не було і немає" російських військових. Він зазначив, що "російських військових на Донбасі немає", але вони мають канали для отримання інформації щодо обстановки в окупованих районах.

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