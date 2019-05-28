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На Донбасі за добу поранили одного українського військового

Новини » Суспільство    28.05.2019 - 18:15
На Донбасі за добу поранили одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

З початку доби незаконні збройні формування порушили режим тиші два рази

Від початку доби, 28 травня, незаконні збройні формування двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил, було поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв українські позиції поблизу міста Мар'їнка та селища Широкіне з мінометів калібру 120 мм

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"На ворожі провокації підрозділу Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - відзначили в штабі ООС.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил у понеділок, 27 травня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, що змусило українських військових відповідати на обстріли. Супротивник двічі застосував заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

У районі проведення операції Об'єднаних сил в неділю, 26 травня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, ніхто з українських військових не постраждав.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щастя.

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