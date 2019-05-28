На Донбассе за сутки ранили одного украинского военного

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

С начала суток незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины два раза

От начала суток, 28 мая, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, было ранено одного военного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции вблизи города Марьинка и поселка Широкино из минометов калибра 120 мм.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил в понедельник, 27 мая, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, что заставило украинских военных отвечать на обстрелы. Противник дважды применил запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

В районе проведения операции Объединенных сил в воскресенье, 26 мая, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, никто из украинских военных не пострадал.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.