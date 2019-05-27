ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Новини » Надзвичайні події    27.05.2019 - 07:39
За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 26 травня одного окупанта було поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 26 травня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, ніхто з українських військових не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з поcиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Усі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", - йдеться у повідомленні.

Тут ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Гнутового - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Красногорівки - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї та в районі Чермалика - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

За даними розвідки, 26 травня одного окупанта було поранено.

Від початку поточної доби ворог з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів один раз обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Зайцевого в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ".

За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Нагадаємо, російські збройні формування 24 травня обстріляли житлові будинки населеного пункту Верхньоторецьке в Донецькій області.

Бойовики продовжують обстрілювати позиції ООС на Донбасі У Міноборони підтвердили втрати на Донбасі
Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся