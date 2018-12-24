Генсек ОБСЄ вважає, що конфлікт між Україною і РФ може загостритися

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Томас Гремингер застеріг від загострення ситуації

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер заявив, що конфлікт між Росією і Україною може знову загостритися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, він вказав на такі місця можливої ескалації конфлікту, як окупований Крим та лінію розмежування на Донбасі, а також згадав "нелегальні вибори" на території самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" в якості одного з приводів для загострення ситуації.

"У мене є побоювання, що може виникнути ланцюгова реакція. Там, де у них виникають окремі осередки, де спалахує полум'я, коли-небудь, вільно чи мимоволі, відбудеться ескалація", - розповів він.

За його словами, жестом доброї волі РФ може стати звільнення 24-х затриманих моряків. Томас Гремингер закликав Кремль продемонструвати добру волю для того, щоб відродити взаємодовіру.

"Слід виходити з того, що бунтівним республікам, якщо вони виявляться під військовим тиском, знову надаватиметься підтримка з Росії", - сказав він.

Він також не очікує прориву на мирних переговорах в осяжному майбутньому, оскільки "політична воля для примирення просто відсутня".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час зустрічі зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером обговорювалися кроки щодо повернення українських моряків, яких захопила Росія в ході атаки на ВМС України в Азовському морі.