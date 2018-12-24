ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Генсек ОБСЄ вважає, що конфлікт між Україною і РФ може загостритися

Новини » Політика    24.12.2018 - 07:16
Генсек ОБСЄ вважає, що конфлікт між Україною і РФ може загостритися
Фото: ОБСЄ (з відкритих джерел)

Томас Гремингер застеріг від загострення ситуації

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер заявив, що конфлікт між Росією і Україною може знову загостритися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, він вказав на такі місця можливої ескалації конфлікту, як окупований Крим та лінію розмежування на Донбасі, а також згадав "нелегальні вибори" на території самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" в якості одного з приводів для загострення ситуації.

"У мене є побоювання, що може виникнути ланцюгова реакція. Там, де у них виникають окремі осередки, де спалахує полум'я, коли-небудь, вільно чи мимоволі, відбудеться ескалація", - розповів він.

За його словами, жестом доброї волі РФ може стати звільнення 24-х затриманих моряків. Томас Гремингер закликав Кремль продемонструвати добру волю для того, щоб відродити взаємодовіру.

"Слід виходити з того, що бунтівним республікам, якщо вони виявляться під військовим тиском, знову надаватиметься підтримка з Росії", - сказав він.

Він також не очікує прориву на мирних переговорах в осяжному майбутньому, оскільки "політична воля для примирення просто відсутня".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час зустрічі зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером обговорювалися кроки щодо повернення українських моряків, яких захопила Росія в ході атаки на ВМС України в Азовському морі.

У Болгарії силовики перешкодили проукраїнській акції проти агресії РФ На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових
Новини України ОБСЄДонбасагресія РФАзовское море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся