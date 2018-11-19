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На блокпосту на Донбасі правоохоронці зі стріляниною зупинили авто з "ДНР"

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 14:04
На блокпосту на Донбасі правоохоронці зі стріляниною зупинили авто з "ДНР"
Фото: пункт пропуску на Донбасі (police.dn.ua)

Наразі водій авто затриманий

На блокпосту на Донбасі вчора, 18 листопада 2018 року, правоохоронці зі стріляниною зупинили авто з так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, водій відмовився від проведення огляду авто та розпочав рух в напрямку працівників поліції, чим створив загрозу їхньому життю та здоров’ю. У відповідь на такі дії правоохоронці тричі вистрелили по колесах авто, щоб його зупинки.

"У Донецькій області, 18 листопада 2018 року, особовим складом підрозділу Національної поліції України «Київ», який діє у складі Об'єднаних сил, під час несення служби на одному з блокпостів, зупинено автомобіль марки “Лада-Калина” під керуванням, як з’ясувалось пізніше, громадянина П.", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок події ніхто не постраждав, водій авто затриманий. Як встановили правоохоронці, він прямував з м. Макіївка Донецької області.

На блокпосту на Донбасі правоохоронці зі стріляниною зупинили авто з &quot;ДНР&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі сьогодні вранці в ході бойових дій постраждали двоє військових.

Крім того, повідомлялося, що за даними української розвідки, російські військові масово відмовляються від служби на окупованому Донбасі.

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