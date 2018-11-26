На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) за минулу добу, 25 листопада, поранено двох українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що противник 16 разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське, Травневе, Піски, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль і Лебединське.

"В ході бойових дій поранення отримали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. 26 листопада противник вогневої активності в районі проведення операції не виявляв", - йдеться в повідомленні.

У штабі також зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання в посиленому режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові взяли під контроль село Розсадки на Світлодарській дузі. Зазначається, що військові більше місяця готувалися до операції з повернення контролю над населеним пунктом.

Раніше також стало відомо, що Німеччина в період головування в Раді безпеки ООН буде ставити питання миротворчої місії на Донбасі.