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На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Новини » Політика    26.11.2018 - 08:59
На Донбасі за добу поранено двох українських військових
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) за минулу добу, 25 листопада, поранено двох українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що противник 16 разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське, Травневе, Піски, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль і Лебединське.

"В ході бойових дій поранення отримали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. 26 листопада противник вогневої активності в районі проведення операції не виявляв", - йдеться в повідомленні.

У штабі також зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання в посиленому режимі.

На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові взяли під контроль село Розсадки на Світлодарській дузі. Зазначається, що військові більше місяця готувалися до операції з повернення контролю над населеним пунктом.

Раніше також стало відомо, що Німеччина в період головування в Раді безпеки ООН буде ставити питання миротворчої місії на Донбасі.

 

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