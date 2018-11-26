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На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Новости » Политика    26.11.2018 - 08:59
На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) за минувшие сутки,  25 ноября, ранены двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что противник 16 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, Травневое, Пески, Красногоровка, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

"В ходе боевых действий ранения получили два военнослужащих Объединенных сил. 26 ноября противник огневой активности в районе проведения операции не проявлял", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме.

На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные взяли под контроль село Рассадки на Светлодарской дуге. Отмечается, что военные больше месяца готовились к операции по возврату контроля над населенным пунктом.

Ранее также стало известно, что Германия в период председательства в Совбезе ООН будет ставить вопрос миротворческой миссии на Донбассе.

 

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