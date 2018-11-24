Українські військовики взяли під контроль село на Світлодарській дузі, - штаб

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Населений пункт Розсадки знову під контролем України

У суботу, 24 листопада, українські військові провели зачистку населеного пункту Розсадки, що на Світлодарській дузі (Донецька область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, операція проводилася силами спеціальних операцій (ССО) у взаємодії з саперами, під прикриттям підрозділів 72-ї бригади.

"Сили спеціальних операцій, під прикриттям підрозділів 72-ї бригади та у взаємодії з саперами провели перевірку та зачистку населеного пункту Розсадки, що на Світлодарській дузі", - розповіли у штабі.

Зазначається, що військові понад місяць готувалися до проведення операції по поверненню населеного пункту під контроль України. Місяць тому, розвідка виявила в Розсадках окупантів.

"За день до зачистки бойовики використали в районі Розсадок протитанкові керовані ракети (ПТКР). Щоб унеможливити дії окупантів та виключити знаходження там бойовиків, селище зачистили саме бійці ССО. Попри ворожий обстріл та смертельну небезпеку, бійці ССО під самим носом окупантів підняли український прапор", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у штабі додали, що населений пункт до цього вже зачищали підрозділи Збройних сил України, проте, через складність забезпечення та близькість позицій ворога обладнати там повноцінні позиції поки неможливо.

Україна повернула ще один населений пункт На виконання рішення Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, Сили спеціальних операцій, під прикриттям підрозділів 72-ї бригади та у взаємодії з саперами провели перевірку та зачистку населеного пункту Розсадки, що на Світлодарській дузі. Попри ворожий обстріл та смертельну небезпеку, бійці ССО під самим носом окупантів підняли український прапор. Спецпризначенці готувалися до проведення операції понад місяць. Саме місяць тому, розвідка виявила в селищі окупантів. У період кривавих боїв за Дебальцеве, поруч із Розсадками проходив один з маршрутів, по якому захисникам України підвозили провізію, медикаменти та боєприпаси. Населений пункт раніше вже зачищали бійці ЗСУ, проте, через складність забезпечення та близькість позицій ворога обладнати там повноцінні позиції поки неможливо. Розсадки були під нашим вогневим контролем, хоч і знаходилися у "сірій зоні". Останнім часом, знахабнілі бойовики проробили в селище «дорогу життя» та вели з села обстріли, а за день до зачистки використали в районі Розсадок протитанкові керовані ракети (ПТКР). Щоб унеможливити дії окупантів та виключити знаходження там бойовиків, селище зачистили саме бійці ССО. Вони, підготовлені й досвідчені, вкотре довели, що еліта українського війська, за будь-яких обставин, дасть відсіч як російським окупантам, та їхнім найманцям. Слава Україні! Рухаємося далі!!! #ООС #операція_ОС Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 24 листопад 2018 р.

Нагадаємо, що протягом поточної доби, 24 листопада, бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.