На Донбасі за добу поранено двох українських військових, - штаб

Противник вперше за кілька місяців застосував "Гради"

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу поранення отримали двоє українських військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що супротивник за добу здійснив 43 обстріли, у тому числі 6 із забороненого мінськими угодами озброєння. Вогонь вівся по всім напрямкам. Також зафіксована чергова провокація на ділянці розведення сторін у Станиці Луганській

"В результаті бойових дій двоє захисників України отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 16 серпня, бойовики вже тричі відкривали вогонь по українських позиціях в районах населених пунктів Світлодарськ, Павлопіль і Водяне. У штабі зазначили, що цієї ночі противник вперше за кілька місяців застосував реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Розриви реактивних снарядів зафіксовані на позиціях в районі Світлодарська.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил сьогодні немає. За даними розвідки, двох окупантів знищили, троє отримали поранення", - додали штабі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що найманець бойовиків з Білорусі підтвердив участь кадрових офіцерів Російської Федерації на Донбасі.

Відзначимо, напередодні Державний департамент США закликав Росію вивести свої сили з України.