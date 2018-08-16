На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных, - штаб

Противник впервые за несколько месяцев применил "Грады"

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки ранения получили двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что противник за сутки совершил 43 обстрела, в том числе 6 из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Огонь велся по всем направлениям. Также зафиксирована очередная провокация на участке разведения сторон в Станице Луганской

"В результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

Сегодня, 16 августа, боевики уже трижды открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Светлодарск, Павлополь и Водяное. В штабе отметили, что этой ночью противник впервые за несколько месяцев применил реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Разрывы реактивных снарядов зафиксированы на позициях в районе Светлодарска.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил сегодня нет. По данным разведки, двух оккупантов уничтожили, три получили ранения", - добавили штабе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что наемник боевиков из Беларуси подтвердил участие кадровых офицеров Российской Федерации на Донбассе.

Отметим, накануне Государственный департамент США призвал Россию вывести свои силы из Украины.