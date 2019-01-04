Бойовики накопичують озброєння на Луганському напрямку, - СЦКК

Фото: російська техніка (mil.ru)

Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей

Українська сторона СЦКК повідомляє, що російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати важке озброєння, насамперед танки та гаубиці, на Луганському напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу операції Об'єднаних сил (ООС).

За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 3 січня 2019 року, спостерігачі Місії продовжують здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом.

"Так, 30 грудня 2018 року, міні-апарат БПЛА СММ за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольній владі України районах Луганської області в чергове зафіксував 22 танки (десять Т-72 і дванадцять Т-64) біля селища Круглик та 19 танків (вісім T-72 й одинадцять Т-64), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 8 самохідних гаубиць (2С1), 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) і 12 мінометів (2Б11 "Сани", 120 мм) поблизу Мирного", - йдеться у повідомленні.

Також у звіті СММ від 29 грудня 2018 року зазначалося, що 27 грудня міні-апарат БПЛА СММ вже фіксував не відведене важке озброєння окупантів в цих районах. А саме: 20 танків (десять Т-72 і десять Т-64) біля Круглика та 20 танків (дванадцять Т-72 і вісім Т-64), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 3 протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), 2 міномети (2Б11 "Сани", 120 мм) і 9 протитанкових ракетних комплексів (імовірно, 9П135 "Конкурс", 135 мм) неподалік Мирного.

Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, взятих на себе зобов'язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи, щодо відведення озброєння та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.

Нагадаємо, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, спецслужби Росії готують чергову інформаційну провокацію проти України.