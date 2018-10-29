В Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих переселенців

Ілюстративне фото (УНІАН)

В Україні налічується понад 1,5 млн переселенців

В Україні налічується понад 1,5 млн переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу, а також з анексованого Російською Федерацією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.

Як зазначається, станом на 29 жовтня поточного року в Україні взято на облік 1 522 743 переселенці.

"Станом на 29 жовтня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 522 743 переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що "влада" анексованого Росією Криму планує передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК).

Крім того, директор департаменту загальноєвропейської співпраці Міністерства закордонних справ РФ Андрій Келін заявляв, що Росії доведеться відбудовувати "оборонний пояс" у разі вступу України та Грузії до Північноатлантичного альянсу (НАТО).