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На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    21.10.2018 - 08:23
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики 17 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за 20 жовтня поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора проросійські бойовики 17 разів обстріляли позиції українських військ з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і гранатометів різних систем. В районі Гнутового противник застосував протитанкову керовану ракету.

Під обстріл потрапили позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Шуми, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар'їнка, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Гнутовн, Лебединське та Широкине.

"В ході незаконних ворожих дій по всій лінії зіткнення сторін отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, за минулу добу одного бойовика ліквідували і ще чотирьох поранили. З ранку противник обстріляв позиції в районі Попасної, втрат немає.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли українських військових біля Гнутового та Широкиного.

19 жовтня снайпер бойовиків обстріляв контрольний пункт пропуску "Мар'їнка", в результаті інциденту жертв немає.

 

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Теми: Новини ООС
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