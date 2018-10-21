На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за 20 октября ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции украинских войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В районе Гнутово противник применил противотанковую управляемую ракету.

Под обстрелы попали позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединское и Широкино.

"В ходе незаконных враждебных действий по всей линии соприкосновения сторон получил ранение один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки одного боевика ликвидировали и еще четырех ранили. С утра противник обстрелял позиции в районе Попасной, потерь нет.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинских военных возле Гнутово и Широкино.

19 октября снайпер боевиков обстрелял контрольный пункт пропуска "Марьинка", в результате инцидента жертв нет.