Бойовики обстріляли українських військових біля Гнутового та Широкиного

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Від початку доби втрат у лавах ЗСУ немає

Від початку поточної доби, 20 жовтня, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 обстріли українських позицій з боку бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства оборони України.

Як повідомляється, бойовики обстріляли зі стрілецької зброї, протитанкових та автоматичних гранатометів позиції українських військових поблизу населених пунктів Гнутове та Широкине.

"Від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає, ситуація повністю контрольована нашими підрозділами", - повідомили у відомстві.

Фото: Ситуація на Донбасі станом на 20 жовтня 2018 року (mil.gov.ua)

Крім того, у МОУ підтвердили інформацію про поранення українського військового минулої доби, 19 жовтня.

"Стан здоров’я українського захисника задовільний, наразі він отримує медичну допомогу в одному з військових госпіталів", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики за минулу добу, 19 жовтня, 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.