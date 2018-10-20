ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Бойовики обстріляли українських військових біля Гнутового та Широкиного

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 14:05
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Від початку доби втрат у лавах ЗСУ немає

Від початку поточної доби, 20 жовтня,  станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 обстріли українських позицій з боку бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства оборони України.

Як повідомляється, бойовики обстріляли зі стрілецької зброї, протитанкових та автоматичних гранатометів позиції українських військових поблизу населених пунктів Гнутове та Широкине.

"Від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає, ситуація повністю контрольована нашими підрозділами", - повідомили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 20 жовтня 2018 рокуФото: Ситуація на Донбасі станом на 20 жовтня 2018 року (mil.gov.ua)

Крім того, у МОУ підтвердили інформацію про поранення українського військового минулої доби, 19 жовтня.

"Стан здоров’я українського захисника задовільний, наразі він отримує медичну допомогу в одному з військових госпіталів", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики за минулу добу, 19 жовтня, 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

У зоні ООС на хабарі викрили інспектора Держприкордонслужби Бойовики на Донбасі вилучили у місцевого населення 40 га землі для військових полігонів, - ГУР
Новини України сводкаООС Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся