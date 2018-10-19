На Донбасі снайпер бойовиків обстріляв КПВВ "Мар’їнка", - штаб

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Пункт пропуску обстрілювали під час його роботи

На Донбасі снайпер бойовиків здійснив обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) "Мар’їнка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як повідомляється, вчора, 18 жовтня, близько 16 години снайпер бойовиків здійснив обстріл КПВВ із терикону на околиці тимчасово окупованого Донецька. Пункт пропуску обстрілювали під час його роботи.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу куля калібру 7,62 мм влучила в заднє скло однієї з автівок, що перебували на оформленні в КПВВ, постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків поранення отримав один український військовий.

Додамо, бойовики на окупованому Донбасі вилучили у місцевого населення 40 га землі для військових полігонів. За даними Головного управління розвідки, командування бойовиків на Донбасі нарощує масштаби бойової підготовки "армійських корпусів". Зокрема, передбачається здійснювати підготовку на постійній основі і це потребує додаткових територій для розміщення військових і тренування.