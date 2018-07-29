Бойовики на Донбасі за день 3 рази обстріляли позиції ООС

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі упродовж поточної доби, 29 липня, від 7:00 до 18:00 бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Втрат серед українських військових немає. Зазначається, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою об’єднаними силами.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське та Лебединське", - повідомляють у ООС.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Нагадаємо, 28 липня у результаті бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків на Донбасі загинуло двоє українських військових, ще двох було поранено.