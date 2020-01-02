На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші"

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

З початку поточної доби, 2 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

По одному обстрілу було зафіксовано в районах відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Схід" і "Північ", а саме поблизу Новотроїцького та поруч з Ореховим.

"Сьогодні, 2 січня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 січня бойовики тричі відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті чого дін військовослужбовець отримав поранення.

Крім того, на ділянці розведення сил і засобів в районі Золотого на Донбасі спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували камеру і антену, встановлені бойовиками біля блокпоста. Техніку повісили на електроопорі.