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На Донбасі доба пройшла без обстрілів

Донбас, Неділя 13 вересня 2020 08:20
На Донбасі доба пройшла без обстрілів
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною і контролюється українськими захисниками. За минулу добу, 12 вересня, обстрілів з боку бойовиків не було.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"По всій лінії фронту спостерігалася тиша. Підрозділи Збройних сил України в повному обсязі дотримуються домовленостей, які вступили в дію 27 липня (про повне припинення вогню, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Також зазначається, що українські військові допомогли рятувальникам ліквідовувати осередки пожеж в районах населених пунктів Кримське та Катеринівка у Луганській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ фіксує розміщення важкої техніки бойовиків на Донбасі біля лінії розмежування. Це свідчить про порушення угоди про перемир'я.

Відзначимо, напередодні політичні радники "нормандської четвірки" в Берліні домовилися про продовження перемир'я на Донбасі після нещодавнього загострення ситуації.

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