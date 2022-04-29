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Окупанти, які відчули силу ЗСУ, закликають приятелів не їхати на війну в Україну, - СБУ

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П'ятниця 29 квітня 2022 18:03
Окупанти, які відчули силу ЗСУ, закликають приятелів не їхати на війну в Україну, - СБУ Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала телефонну розмову російського окупанта зі своїм приятелем, який залишився в РФ і роздумує над приїздом на війну в Україну. Однак, загарбник закликає його цього не робити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Окупанти вражені масштабом втрат, яких їм завдають українські війська на Донбасі.

"Навіть не думай. Не треба... Я тобі говорю, нас заходила тисяча людей з Калінінграда. Тисяча! Чуєш мене, тисяча! Залишилось триста! Тут повний жах, я тобі кажу", - намагається пояснити окупант.

За його словами, єдине, що хоч якось стимулює загарбників воювати далі - це можливість мародерити.

"Аірподси другі знайшов ... Пацани тут компи розбирали ... Там такі компи, нах*й ... Ми мародери", - радісно додає загарбник.

СБУ повідомляє, що розграбування цінностей на окупованій території - це злочин, який карається довічним позбавленням волі.

Раніше СБУ повідомляла, що російські офіцери розстрілюють своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 65-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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