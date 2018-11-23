На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики вчора 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі минула доба, 22 листопада, обійшлася без втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що противник вчора 4 рази прицільно відкривав вогонь по позиціях українських військ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське та Павлопіль.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. З початку доби ворог вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, протягом 22 листопада двоє окупантів були поранені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна на переговорах тристоронньої контактної групи по Донбасу ініціювала розведення сил в Станиці Луганській 26 листопада.

Крім того, українська сторона в ТКГ запропонувала переформатувати політичну підгрупу. На думку представника України Ірини Геращенко, почати це переформування слід з розпуску всіх так званих інституцій та установ в окремих районах Донецької і Луганської областей.