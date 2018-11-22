Україна в ТКГ запропонувала переформатувати політичну підгрупу

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Україна вимагає негайного розпуску псевдоустанов в ОРДЛО

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонувала переформатувати політичну підгрупу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера парламенту, учасника переговорів Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що засідання всіх підгруп українська сторона розпочинала з протесту проти "виборів" на Донбасі, організованих РФ і невизнаних світом. Україна вимагає негайного розпуску псевдоустанов.

"Українська сторона на засіданні всіх робочих груп, а також на ТКГ, зробила заяви про незаконність, нелегітимність так званих виборів, не визнання їх міжнародним співтовариством, невідповідність їх букві і духу мінських угод, нікчемність їх результів... Піддтримка РФ цих псевдовиборів відкидає мінський процес далеко назад, ставить під загрозу мирні переговори і дискредитує їх", - написала Геращенко.

Крім того, вона зазначила, що Україна запропонувала переформатувати політичну підгрупу і почати це переформування із саморозпуску всіх так званих інституцій і "установ республік" в ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна у ТКГ ініціювала розведення сил у Станиці Луганській 26 листопада.

Зазначимо, сьогодні на Донбасі було зафіксовано два обстрілу з боку проросійських бойовиків, втрат у лавах ООС немає.