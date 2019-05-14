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На Донбасі за добу бойовики 9 разів обстріляли українських військових

Новини » Надзвичайні події    14.05.2019 - 07:39
На Донбасі за добу бойовики 9 разів обстріляли українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Двічі було використано заборонене мінськими угодами озброєння

З початку доби 13 травня бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них двічі із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook

Зазначається, що обстріли велися з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, бойовики вели обстріли у районі населених пунктів Лебединське, Богданівка, Новостроїцьке, Мар'їнка, Новотошківське, Луганське і Станиця Луганська. 

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. В межах ділянки розведення біля Станиці Луганської Об'єднані сили вогонь у відповідь на обстріл не відкривали. За даними розвідки Об'єднаних сил, 13 травня одного окупанта було знищено, ще двох - поранено", - йдеться в повідомленні. 

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі протягом доби, 12 травня, в результаті вибуху мінометної міни противника отримав травми один військовий операції Об'єднаних сил, ще один дістав поранення під час обстрілів.

РБК-Україна також писало, що фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій із складу Об'єднаних сил протягом тижня обстежили і розмінували понад 60 га території Донецької і Луганської областей.

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