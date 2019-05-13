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На Донбасі український військовий травмувася на міні, ще один потрапив під обстріл

Новини » Надзвичайні події    13.05.2019 - 07:20
На Донбасі український військовий травмувася на міні, ще один потрапив під обстріл
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики обстріляли військових ООС 16 разів

На Донбасі протягом минулої доби, 12 травня, в результаті вибуху мінометної міни противника отримав травми один військовий операції Об'єднаних сил, ще один дістав поранення під час обстрілів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначили в прес-центрі.

Українські позиції були обстріляни в районі населених пунктів Авдіївка, Гнутове, Кам'янка, Новостроїцьке, Талаківка, Богданівка, Старогнатівка, Гранітне, Лебединське, Кримське, Новотошківське і Зайцеве.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, один воїн був травмований в результаті вибуху ворожої мінометної міни. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 12 травня двох окупантів було поранено", - додали в ООС.

Від початку доби понеділка, 13 травня, бойовики зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів один раз обстріляли наші позиції поблизу Богданівки.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - сказали в прес-центрі.

 

Нагадаємо, за словами колишнього командувача операцією Об'єднаних сил Сергія Наєва на окупованих територіях Укаїни - в Криму і на Донбасі - зараз знаходиться близько 75 тисяч російських кадрових військових

 

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Теми: Новини ООС
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