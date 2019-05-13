Протягом тижня українські сапери розмінували понад 60 га території Донбасу

Фото: розмінування на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news/)

Фахівці ДСНС зі складу об'єднаних сил знищили 74 вибухонебезпечних предмета

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій із складу Об'єднаних сил протягом тижня обстежили і розмінували понад 60 га території Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Фахівці ДСНС знищили 74 вибухонебезпечних предмета.

"Піротехнічними підрозділами служби зі складу Об'єднаних сил протягом тижня обстежено 64 гектари території Донецької і Луганської областей, вилучено та знищено 74 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Особовий склад ДСНС продовжує відновлювати житлові будинки в Мар'їнці і Красногорівці, пошкоджені в результаті артилерійських обстрілів. Зокрема, за цей тиждень відновлено 10 будинків.

Рятувальники надали медичну і психологічну допомогу 507 особам у пунктах допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 12 травня, в результаті вибуху мінометної міни противника отримав травми один військовий операції Об'єднаних сил, ще один отримав поранення під час обстрілу.