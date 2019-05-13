ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Протягом тижня українські сапери розмінували понад 60 га території Донбасу

Новини » Суспільство    13.05.2019 - 10:13
Протягом тижня українські сапери розмінували понад 60 га території Донбасу
Фото: розмінування на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news/)

Фахівці ДСНС зі складу об'єднаних сил знищили 74 вибухонебезпечних предмета

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій із складу Об'єднаних сил протягом тижня обстежили і розмінували понад 60 га території Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Фахівці ДСНС знищили 74 вибухонебезпечних предмета.

"Піротехнічними підрозділами служби зі складу Об'єднаних сил протягом тижня обстежено 64 гектари території Донецької і Луганської областей, вилучено та знищено 74 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Особовий склад ДСНС продовжує відновлювати житлові будинки в Мар'їнці і Красногорівці, пошкоджені в результаті артилерійських обстрілів. Зокрема, за цей тиждень відновлено 10 будинків.

Рятувальники надали медичну і психологічну допомогу 507 особам у пунктах допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 12 травня, в результаті вибуху мінометної міни противника отримав травми один військовий операції Об'єднаних сил, ще один отримав поранення під час обстрілу.

На Донбасі український військовий травмувася на міні, ще один потрапив під обстріл Бойовики на Донбасі посилили обстріли, один військовий ООС поранений
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся