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Бойовики на Донбасі обстріляли з артилерії житловий будинок

Новини » Надзвичайні події    15.06.2019 - 12:16
Бойовики на Донбасі обстріляли з артилерії житловий будинок
Ілюстративне фото (youtube.com/vice news)

В результаті обстрілу був зруйнований житловий будинок

Українська сторона Спільного центру контролю й координації (СЦКК) повідомила, що у Донецькій області бойовики здійснили обстріл житлового будинку у місті Мар’їнка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об’єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що СЦКК здійснив фотофіксацію за фактом обстрілу населеного пункту Мар’їнка проросійськими бойовиками у п’ятницю, 14 червня, близько 5 ранку.

"Збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Олександрівка здійснили обстріл міста Марʼїнка, застосувавши ствольну артилерію калібру 122 мм, зокрема 2 осколково-фугасних снаряди. В наслідок влучання двох снарядів суттєво пошкоджено житловий будинок, за оцінкою спеціалістів відновленню будова не підлягає", - розповіли в штабі ООС.

Також повідомляється, що під час обстрілу в будинку перебувало 7 осіб. 

"Внаслідок забороненого Мінськими домовленостями озброєння, члени родини, серед і яких маленька дівчинка Варвара, зазнали поранень різних ступенів важкості", - повідомили в штабі ООС.

 

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 14 червня, внаслідок посилених обстрілів з боку бойовиків був поранений один український військовий. Збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, із них шість разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм.

 

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