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На Донбасі поранено одного військоового

Новини » Надзвичайні події    16.06.2019 - 07:36
На Донбасі поранено одного військоового
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

За даними розвідки 15 червня одного окупанта було знищено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 15-16 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Противник обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; а також - із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля Лебединського, околиці Авдіївки, Новотроїцького, Красногорівки, Водяного, Верхньоторецького, біля Пісків.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні вісім разів: в Станиці Луганській, Новолуганському, на околицях Кримського, біля Зайцевого, Травневого.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає.

За даними розвідки 15 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі - в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики здійснили два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Водяне, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" на околицях Кримського.

За поточну добу поранено одного військовослужбовця.

Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру контролю і координації повідомила, що в Донецькій області бойовики здійснили обстріл житлового будинку в місті Мар'їнка.
 

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