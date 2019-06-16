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Бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню

Новини » Суспільство    16.06.2019 - 18:57
Бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

В результаті обстрілів поранено військовослужбовця

У зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі проросійські бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що в районі населеного пункту Водяне бойовики вели обстріл використовуючи ручний протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. В районі Талаківки бойовики здійснили обстріл з великокаліберного кулемету, а в районі Павлопілля із автоматичних гранатометів. В районі Новотроїцького та Лебединського бойовики вели обстріл використовуючи великокаліберні кулемети

Поблизу населеного пункту Кримське бойовики вели обстріл зі стрілецької зброї, а в поблизу Новотошківського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Південного бойовики застосували автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 15 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, поранено одного військового. Противник обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; а також - із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

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