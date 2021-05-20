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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів і кулеметів

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Донбас, Четвер 20 травня 2021 17:35
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів і кулеметів Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 20 травня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населених пунктів Троїцьке та Авдіївка. Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а поблизу селища Новоселівка - ще й з великокаліберних кулеметів.

Також бойовики обстрілювали українські позиції в районі населеного пункту Гнутове з автоматичних станкових гранатометів.

"На обстріли противника наші військові відкривали вогонь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою українськими військовим.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 травня, бойовики один раз обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу жоден військовий не постраждав.

Крім того, в штабі ООС повідомляли, що бойовики на Донбасі обладнають позиції для обстрілів позицій ООС на дитячих майданчиках.

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