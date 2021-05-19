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Бойовики заважають ОБСЄ та створюють нові укріплення на Донбасі, - штаб ООС

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Донбас, Середа 19 травня 2021 17:42
Бойовики заважають ОБСЄ та створюють нові укріплення на Донбасі, - штаб ООС Фото: бойовики заважають ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати діяльності спостерігачів місії ОБСЄ. Окупаційні війська також будують нові укріплення, розширюючи позиції.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Як розповіли у штабі, нещодавно місії ОБСЄ зафіксувала понад 10 випадків глушіння сигналу під час завчасно анонсованих планових польотів безпілотників в районі лінії розмежування.

А розширення позицій бойовиків зафіксували сьогодні поблизу населеного пункту Піски.

"Неподалік населеного пункту Піски, проводилися земляні інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів для створення нових укріплень в напрямку розташування передових позицій підрозділів Збройних сил України", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, до цього у штабі ООС заявляли, що бойовики на Донбасі обладнують позиції на дитячих майданчиках, звідки ведуть вогонь по позиціях підрозділів ООС.

З початку 19 травня на Донбасі зберігається режим припинення вогню. Окупанти з опівночі жодного разу не відкривали вогонь у бік українських військовослужбовців.

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