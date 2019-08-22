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Сайдик назвав останнє перемир'я на Донбасі "найдієвішим"

Новини » Політика    22.08.2019 - 01:32
Сайдик назвав останнє перемир'я на Донбасі "найдієвішим"
Фото: Мартін Сайдик (unmultimedia.org)

За місяць не загинув жоден цивільний

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що перемир'я на сході України, яке почалося 21 липня, є найдієвішим порівнянні з тими, про які домовлялися раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Сайдик зазначив, що через 30 днів після початку перемир'я, середнє число порушень режиму припинення вогню є значно нижчим, ніж до його вступу в силу.

"Перемир'я, яке було узгоджене ТКГ, і набрало чинності 21 липня, продовжує приносити плоди. Порівняно з іншими перемир'ями, оголошеними раніше, воно є найдієвішим", - заявив спецпредставник ОБСЄ.

Також наголошується, що з початку перемир'я не зареєстровано жодного вбитого цивільного внаслідок обстрілів, лише один чоловік був поранений.

"Це явно доводить важливість прийнятих нами угод про перемир'я. Я ще раз настійно закликаю сторони і далі повністю дотримуватися зобов'язань, особливо з урахуванням початку навчального року", - додав Сайдик.

Раніше Сайдик вже закликав дотримуватися перемир'я на Донбасі перед новим навчальним роком.

РБК-Україна писало, що 21 серпня Сайдик заявив, що політичний підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі представника України Романа Безсмертного замінив Валерій Гребенюк.

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Новини України Мартин сайдикДонбасперемирие
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