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На Донбасі більше сотні людей "прорвалися" через КПВВ бойовиків

Новини » Надзвичайні події     23.06.2020 - 12:10
На Донбасі більше сотні людей "прорвалися" через КПВВ бойовиків
Фото: КПВВ на Донбасі (dn.gov.ua)

Люди заявили, що прорвалися через КПВВ "Оленівка"

На Донбасі через пункт пропуску бойовиків "прорвалися" більше сотні людей. У зв'язку з цим український КПВВ "Новотроїцьке" вчора працював до 21:00.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що вчора з початку роботи КПВВ "Новотроїцьке" протягом дня пропуск з окупованої території проходив повільно. Однак ближче до закриття пункту пропуску люди почали масово прибувати.

"Вони пояснили, що окупаційна влада спочатку анонсувала відновлення пропуску на дорожньому коридорі "Донецьк-Маріуполь", а потім блокувала можливість перетнути лінію розмежування. Люди кажуть, що, не витримавши багатогодинного очікування, прорвалися через блокпост окупантів і попрямували до сірої зони", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники відзначили, що роботу КПВВ продовжили, а останню людину оформили вже після 21:00.

Що стосується пропуску в напрямку окупованої території, то українська сторона пропустила авто з чотирма людьми і чотирьох піших. Люди на авто повернулися, оскільки бойовики не пропустили їх через пункт пропуску "Оленівка". За їх словами, піших громадян бойовики теж не пропустили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі відновили пропуск через КПВВ "Новотроїцьке", на сьогодні пункт пропуску фактично працює тільки на в'їзд на підконтрольну Україні територію.

У Луганській області відновив роботу КПВВ "Станиця Луганська".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасКПВВНовотроицкое
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