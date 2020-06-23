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На Донбассе более сотни человек "прорвались" через КПВВ боевиков

Новости » Происшествия     23.06.2020 - 12:10
На Донбассе более сотни человек "прорвались" через КПВВ боевиков
Фото: КПВВ на Донбассе (dn.gov.ua)

Люди заявили, что прорвались через КПВВ "Еленовка"

На Донбассе через пункт пропуска боевиков "прорвались" более сотни человек. В связи с этим украинский КПВВ "Новотроицкое" вчера работал до 21:00.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что вчера с начала работы КПВВ "Новотроицкое" в течение дня пропуск с оккупированной территории проходил медленно. Однако ближе к закрытию пункта пропуска люди начали массово прибывать.

"Они объяснили, что оккупационные власти сначала анонсировали возобновление пропуска на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь", а затем блокировали возможность пересечь линию разграничения. Люди говорят, что, не выдержав многочасового ожидания, прорвались через блокпост оккупантов и направились в серую зону", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что работу КПВВ продлили, а последнего человека оформили уже после 21:00.

Что касается пропуска в направлении оккупированной территории, то украинская сторона пропустила авто с четырьмя людьми и четверых пеших. Люди на авто вернулись, поскольку боевики не пропустили их через пункт пропуска "Еленовка". По их словам, пеших граждан боевики тоже не пропустили.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе возобновили пропуск через КПВВ "Новотроицкое", на сегодня пункт пропуска фактически работает только на въезд на подконтрольную Украине территорию.

В Луганской области возобновил работу КПВВ "Станица Луганская".

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассКПВВНовотроицкое
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