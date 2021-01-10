На Донбасі зберігається "тиша" від початку доби

Бойовики на Донбасі від початку доби, 10 січня, не порушували режим припинення вогню. Ситуація контрольована.
Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).
Як зазначається, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
За минулу добу бойовики тричі порушили режим "тиші", вони стріляли з ручних протитанкових та підствольних гранатометів неподалік Водяного.
Також вони двічі стріляли неподалік Луганського та вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо, 8 січня бойовики дев'ять разів порушували перемир'я на Донбасі. Під ворожі обстріли потрапила бригада, яка ремонтувала водогін біля Південного.
Як писало РБК-Україна, за фактом обстрілу ремонтної бригади порушили кримінальну справу. Розслідуванням обстрілу займається прокуратура Донецької області.