На Донбассе сохраняется "тишина" с начала суток

Боевики на Донбассе с начала суток, 10 января, не нарушали режим прекращения огня. Ситуация контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Как отмечается, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

За минувшие сутки боевики трижды нарушили режим "тишины", они стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов возле Водяного.

Также они дважды стреляли неподалеку Луганского и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 8 января боевики девять раз нарушали перемирие на Донбассе. Под вражеские обстрелы попала бригада, которая ремонтировала водопровод возле Южного.

Как писало РБК-Украина, по факту обстрела ремонтной бригады возбудили уголовное дело. Расследованием обстрела занимается прокуратура Донецкой области.