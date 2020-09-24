На Донбасі зберігається "тиша"

Фото: український військовий (РБК-Україна)

З початку поточної доби, 24 вересня, на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контрольована.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Підрозділу Збройних сил України та інших складових сил оборони, виконуючи завдання за призначенням, неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що українські військові знаходяться напоготові адекватно реагувати на будь-які провокаційні дії бойовиків.

Нагадаємо, 23 вересня на Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я.

Крім того, вчора на Донбасі в районі населеного пункту Піски підірвалися на міні двоє українських військових. Вони отримали осколкові поранення.

Додамо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за добу 22 вересня зафіксувала 157 порушень в Донецькій області.

Також посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що президент Володимир Зеленський дійсно намагається домогтися миру на Донбасі, однак для цього необхідні такі кроки з боку РФ.