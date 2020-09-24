ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе сохраняется "тишина"

Донбасс, Четверг 24 сентября 2020 17:47
На Донбассе сохраняется "тишина"
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 24 сентября, на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны, выполняя задачи по назначению, неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские военные находятся наготове адекватно реагировать на любые провокационные действия боевиков.

Напомним, 23 сентября на Донбассе боевики трижды нарушили "перемирие".

Кроме того, вчера на Донбассе в районе населенного пункта Пески подорвались на мине двое украинских военных. Они получили осколочные ранения.

Добавим, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за сутки 22 сентября зафиксировала 157 нарушений в Донецкой области.

Также посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что президент Владимир Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе, однако для этого необходимы такие же шаги со стороны РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь