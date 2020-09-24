На Донбассе сохраняется "тишина"

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

С начала текущих суток, 24 сентября, на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны, выполняя задачи по назначению, неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские военные находятся наготове адекватно реагировать на любые провокационные действия боевиков.

Напомним, 23 сентября на Донбассе боевики трижды нарушили "перемирие".

Кроме того, вчера на Донбассе в районе населенного пункта Пески подорвались на мине двое украинских военных. Они получили осколочные ранения.

Добавим, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за сутки 22 сентября зафиксировала 157 нарушений в Донецкой области.

Также посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что президент Владимир Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе, однако для этого необходимы такие же шаги со стороны РФ.