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На Донбасі зберігається режим "тиші"

Донбас, П'ятниця 21 серпня 2020 17:55
На Донбасі зберігається режим "тиші"
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ситуація на Донбасі залишається контрольованою

На Донбасі на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілу з боку супротивника не зафіксовано. Серед українських військових бойових втрат і поранень немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Ситуація на Донбасі залишається контрольованою.

"Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням і знаходяться напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їх життю або здоров'ю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі.

Крім того, на засіданні Тристоронньої контактної групи погодили 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення на Донбасі.

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