Бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші"

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Від початку поточної доби, 21 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша

На Донбасі 20 серпня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зокрема, неприцільні постріли з кулемету великого калібру лунали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомету противник вистрілив біля Новоолександрівки.

"Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 21 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.



Крім того, в штабі ООС повідомили, що сапери ДСНС розмінували близько дев’яти гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення п’ятдесят один знайдений вибухонебезпечний предмет.

Також, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони проводили роботи на 29 таких об’єктах і відремонтували чотирнадцять з них.



Учора, під час огляду території нежитлового домоволодіння у місті Попасна в Луганькій області, прикордонники зі складу ООС ліквідували схрон із боєприпасами.

Всього було виявлено три протитанкові міни ТМ-62, три гранати РГД-5, три гранати Ф-1, дві гранати ВОГ-17 та велику кількість патронів.

Виявлені боєприпаси встановленим порядком вилучено представниками ДСНС. Працівники поліції проводять заходи щодо встановлення кола причетних осіб.



Крім того, військовослужбовці одного з підрозділів ЗСУ біля села Лобачево затримали 6 громадян, які намагались потрапити на тимчасово окуповану територію України.

Для реалізації цього наміру група осіб планувала перепливати річку Сіверський Донець на човні. На "переправі" їх затримали.

За результатами відповідних процесуальних дій один громадянин Азербайджану та п’ять громадян України притягнуті до адміністративної відповідальності. На правопорушників накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 5100 гривень кожному.

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи погодили 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення на Донбасі.