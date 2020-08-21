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На Донбассе сохраняется режим "тишины"

Донбасс, Пятница 21 августа 2020 17:55
На Донбассе сохраняется режим "тишины"
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ситуация на Донбассе остается контролируемой

На Донбассе на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Ситуация на Донбассе остается контролируемой.

"Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, на заседании Трехсторонней контактной группы согласовали 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения на Донбассе.

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