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Питання деокупації Криму і Донбасу не можна об'єднувати, - МЗС

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 15:17
Питання деокупації Криму і Донбасу не можна об'єднувати, - МЗС
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Об'єднання може ускладнити процес деокупації

Питання деокупації Криму і Донбасу не можна об'єднувати в один. Це може призвести до ускладнення процесу деокупації.

Про це в інтерв'ю "UA: Українське радіо" повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він висловив жаль, що в 2014 році після анексії Криму не було створено формату, подібного до нормандської зустрічі.

"Нам зараз доводиться надолужувати. Це набагато складніше робити, я вам чесно скажу. Але, ми якраз працюємо над створенням цього формату... У мене на столі лежить лист МЗС до президента України, в якому ми пропонуємо президенту розглянути якраз формат міжнародної платформи по Криму, який ми розробили у Міністерстві закордонних справ", - сказав Кулеба.

За його словами стратегія деокупації є комплексним питанням, так як МЗС відповідає за міжнародний блок, а сам процес більше пов'язаний з внутрішньою політикою.

"І тут ми взаємодіємо з моїм колегою віце-прем'єром - міністром реінтеграції Олексієм Рєзніковим, і з представництвом президента в Автономній республіці Крим, та з іншими міністерствами для того, щоб звести всі ідеї, всі моделі в єдине ціле. Ми плануємо передати цей "єдиний пакет" в РНБО для остаточного узгодження та розгляду", - додав Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці липня в уряді заявили, що розробили стратегію деокупації Криму, проте документ ще не є публічним.

Пізніше стало відомо, що Україна хоче залучити до платформи за доеккупации Криму Польщу, а також США і Великобританії.

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