На Донбасі підірвалися українські військові, є загиблий

Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com/pressjfo news)

Військові відхилилися від маршруту

У Донецькій області на невідомому вибуховому пристрою підірвалися українські військові. В результаті інциденту один з них загинув.

Про це йдеться в повідомленні Оперативно-тактичної групи "Схід" в Facebook.

Повідомляється, що інцидент стався в Донецькій області. Військовослужбовці відхилилися від маршруту прямування і підірвалися на невідомому пристрої.

"Один з них загинув, інший отримав поранення... Пораненого воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку. Обставини трагедії з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 12 серпня, на Донбасі зафіксували чотири обстріли, але серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не було.

Однак вночі стало відомо про загибель одного українського військовослужбовця в результаті необережного поводження зі зброєю.

Згідно з офіційним повідомленням, боєць під час виконання бойового завдання отримав вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям.