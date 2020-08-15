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Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

Донбас, Субота 15 серпня 2020 07:24
Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Українські військові не відкривали вогонь

На Донбасі за минулу добу, 14 серпня, бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях ООС. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Поблизу Авдіївки в ранковий і післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї.

Постріли були провокаційними і не несли загрози життю воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Також, за минулу добу, виявлено факти інженерного обладнання позицій в бік підрозділів ЗСУ неподалік населених пунктів Хутір Вільний за напрямом тимчасово окупованого Золотого-5 і Новгородське за напрямом непідконтрольної Широкої Балки.

З початку поточної доби, 15 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області українські військові підірвалися на невідомому пристрої, загинув один боєць і ще один отримав поранення.

Пізніше стало відомо, що загинув старший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Похович.

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