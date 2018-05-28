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На Донбасі знизилася інтенсивність боїв, за добу поранено двох військових

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 08:17
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики порушили режим припинення вогню 22 рази

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу в ході бойових дій поранення отримали двоє українських військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що на Донбасі інтенсивність бойових дій зменшилася, бойовики порушили режим припинення вогню 22 рази. На Горлівському напрямі бої тривають в районі Світлодарська, Зайцевого і Новгородського. На Донецькому напрямку - поблизу Шахти Бутівки, Красногорівки і Мар'їнки. На Маріупольському напрямку напружена ситуація зберігається у районі Павлополя, Водяного і Широкиного.

"Під час бойових дій за минулу добу два наших воїна отримали поранення, їх евакуювали в госпіталь. Протягом поточної доби, 28 травня, втрат немає", - йдеться в повідомленні.

 

Зведення прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 28 травня 2018 року #ООС #операція_ОС #зведення Ситуація в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 27 травня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Маріупольському напрямку при зіткненні з бойовиками зник український військовослужбовець.

 

Розвідка назвала втрати бойовиків на Донбасі за останню добу
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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