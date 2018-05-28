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На Донбассе снизилась интенсивность боев, за сутки ранены двое военных

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 08:17
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки в ходе боевых действий ранения получили двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что на Донбассе интенсивность боевых действий уменьшилось, боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза. На Горловском направлении бои продолжаются в районе Светлодарска, Зайцево и Новгородского. На Донецком направлении - вблизи Шахты Бутовки, Красногоровки и Марьинки. На Мариупольском направлении напряженная ситуация сохраняется в районе Павлополя, Водяного и Широкино.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их эвакуировали в госпиталь. В течение текущих суток, 28 мая, потерь нет", - говорится в сообщении.

 

Зведення прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 28 травня 2018 року #ООС #операція_ОС #зведення Ситуація в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 27 травня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что на Мариупольском направлении при столкновении с боевиками пропал украинский военнослужащий.  

 

Разведка назвала потери боевиков на Донбассе за последние сутки
Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, обстрел, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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