На Донбассе снизилась интенсивность боев, за сутки ранены двое военных

Боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки в ходе боевых действий ранения получили двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что на Донбассе интенсивность боевых действий уменьшилось, боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза. На Горловском направлении бои продолжаются в районе Светлодарска, Зайцево и Новгородского. На Донецком направлении - вблизи Шахты Бутовки, Красногоровки и Марьинки. На Мариупольском направлении напряженная ситуация сохраняется в районе Павлополя, Водяного и Широкино.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их эвакуировали в госпиталь. В течение текущих суток, 28 мая, потерь нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Мариупольском направлении при столкновении с боевиками пропал украинский военнослужащий.