На Донбасі збили російський безпілотник

Фото: збитий безпілотник (facebook.com/pressjfo.news)

Збитий безпілотник був виготовлений у Росії

Українські військові на Донбасі сьогодні, 5 квітня, збили російський безпілотний літальний апарат (БПЛА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, українські підрозділи на Світлодарському напрямку збили безпілотник "Застава" Bird Eye 400, який з 2012 року виробляється на території Російської Федерації. Вартість знищеного апарату складає близько 2 млн доларів.

"Безпілотник був переданий відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних з носіїв інформації. Цей факт вкотре підтверджує безпосередню участь збройних сил Російської Федерації у війні на сході України", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на Донбасі в результаті ворожого обстрілу постраждав український військовий. Окупанти вже 8 разів з початку доби порушили режим припинення вогню. При цьому бойовики застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Також РБК-Україна писало, що 3 квітня українські військові на Донбасі ліквідували трьох російських найманців. Проросійські бойовики 16 разів порушували режим "тиші" в зоні проведення ООС на Донбасі.